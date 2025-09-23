Самой возрастной невестой в Москве стала 91-летняя женщина

Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Самой возрастной невестой, оформившей брак в Москве в 2025 году, стала 91-летняя женщина. Об этом сообщила руководитель столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"В этом году самому взрослому жениху на момент заключения брака исполнилось 96 лет, а самой взрослой невесте - 91 год. Это были две разные пары", - отметила она.
Уханева уточнила, что с начала текущего года в столице было зарегистрировано порядка 1,2 тыс. браков, где жених и невеста были старше 60 лет.