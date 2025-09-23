Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
22 сентября 2025 / 17:39
22 сентября 2025 / 17:35
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Происшествия / Маневры НАТО
Безопасность
НАТО не усмотрела угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии
23 сентября 2025 / 17:30
НАТО не усмотрела угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Североатлантический альянс не усмотрел "непосредственной угрозы" со стороны истребителей РФ, якобы вторгшихся в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции.

"В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, так как непосредственной угрозы выявлено не было", - отметил он.

По словам генсека, истребители, якобы вошедшие в воздушное пространство прибалтийской страны, сопроводили самолеты ВВС Швеции, Финляндии и Италии.

Некоторое время назад премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны.

Как заявили в Минобороны РФ, российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. В ведомстве указали, что три МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, что подтверждено средствами объективного контроля, добавили в МО РФ.

