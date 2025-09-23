Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован. Соответствующее сообщение размещено на сайте Курганской филармонии, где должен был пройти спектакль с его участием.

"Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке из-за экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе", - сказано в сообщении.