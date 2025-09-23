Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров выступит на ГА ООН 27 сентября
22 сентября 2025 / 18:06
Эксперт Колташов: США еще должны заслужить визит Си Цзиньпина
22 сентября 2025 / 17:39
Визовые ограничения для россиян направлены на разжигание недовольства. Мнение
22 сентября 2025 / 17:35
Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован
23 сентября 2025 / 17:45
© Артем Геодакян/ ТАСС

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован. Соответствующее сообщение размещено на сайте Курганской филармонии, где должен был пройти спектакль с его участием.

"Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке из-за экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе", - сказано в сообщении.

