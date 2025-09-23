Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 сентября 2025 / 21:02
КОТИРОВКИ
USD
23/09
84.0186
EUR
23/09
98.9638
Новости часа
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Москва
23 сентября 2025 / 21:02
Котировки
USD
23/09
84.0186
0.0000
EUR
23/09
98.9638
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Трамп: Индия и КНР являются основными спонсорами конфликта на Украине
23 сентября 2025 / 17:58
Трамп: Индия и КНР являются основными спонсорами конфликта на Украине
© AP Photo/ Patrick Semansky/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются основными спонсорами конфликта на Украине.

"Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они не отказываются от нефти из России. При этом непростительно, что даже страны НАТО не отказались от части российских энергоносителей", - отметил он. 

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
19:16
Путин обратил внимание на жаркую погоду в 2025 году
18:59
Котяков заявил о необходимости привлечь на рынок труда 136 тыс. сварщиков за пять лет
18:45
Трамп раскритиковал ООН за нерациональное расходование средств
18:31
Лула да Силва: саммит на Аляске дал надежду на решение конфликта на Украине
18:15
Пасечник доложил Путину, что в ЛНР прилагают все усилия для сохранения водоемов
17:58
Трамп: Индия и КНР являются основными спонсорами конфликта на Украине
17:45
Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован
17:30
НАТО не усмотрела угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии
17:15
Самой возрастной невестой в Москве стала 91-летняя женщина
16:59
Президент США прибыл в штаб-квартиру ООН
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения