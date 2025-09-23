Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Трамп: Индия и КНР являются основными спонсорами конфликта на Украине
23 сентября 2025 / 17:58
Президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются основными спонсорами конфликта на Украине.
"Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они не отказываются от нефти из России. При этом непростительно, что даже страны НАТО не отказались от части российских энергоносителей", - отметил он.