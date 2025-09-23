Великобритании: банкротство не за горами

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Лейбористы, придя к власти летом 2024 г., обещали серьёзные улучшения в экономике и более ответственную бюджетную политику. Но бюджет продержался в рамках согласованных параметров только до ноября 2024 г., а уже в декабре-марте стал выходить из-под контроля - набежало на 16 млрд фунтов больше заимствований, чем в октябре. Всего за закончившийся в марте 2025 г. бюджетный год госдолг Британии вырос на 152 млрд фунтов и достиг 2,644 трлн фунтов или 96% ВВП. Процентные расходы на его обслуживание достигли 105 млрд фунтов - в 2,1 раза больше, чем 5 лет назад.

В достижении таких результатов есть и «вклад» Дональда Трампа. Ранее Британия пользовалась беспошлинной торговлей с США, выступая хабом для товаров из Азии и Европы. Но, теперь Трамп ввел пошлины против нее наравне с другими западными странами, что увеличивает инфляцию и снижает темпы экономического роста. И МВФ, учитывая это, уже понизил прогноз ее роста на 2025 г. до 1,1%. Но даже такой небольшой рост, по мнению ряда экономистов, может оказаться недостижимым.

В чем же причины неудач? Вроде бы были увеличены налоги, правда преимущественно подоходный на богатых и для лиц с двумя паспортами. Но, часть сверхбогатых клиентов после этого сменила налоговое резидентство и поступления снизились. А вот расходы выросли на большую величину из-за высокой инфляции и составили: пенсионные и социальные (300 млрд), медицинские (213 млрд), образование (111 млрд), местные органы власти (112 млрд). Вместе с капитальными и процентными расходами они составили 74% расходов бюджета. В итоге, хотя налоги выросли на 36 млрд фунтов, расходы увеличились на 57 млрд фунтов. Военные расходы также выросли и составили 57 млрд фунтов или около 4,4% всех расходов. Но это только 2,2% ВВП, а надо дотягивать до натовских нормативов в 5%, так что впереди их рост более, чем вдвое.

Не улучшает картину и социальная ситуация. Как пишут британские корреспонденты, «государственные службы на коленях. Коммунальные - работают неудовлетворительно. Списки ожидания на прием к врачу в государственных медучреждениях достигли рекордного уровня. Дети живут в вагончиках, крыши рушатся. Поезда сбиваются с расписания. Реки заполнены загрязненными отходами. Тюрьмы переполнены, а преступления не расследуются».

Единственным «светлом пятном» на таком фоне выглядят британские заморские территории, которые возглавляют рейтинг мировых оффшоров и являются самыми крупными держателями ценных бумаг, прежде всего американских. Это - Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Бермуды, которые занимают первые три места в мировом рейтинге оффшоров и Джерси (8-е место). Финансовое посредничество Британии держится также на британских банках и на особых типах компаний под иностранные операции с минимальным налогами, расположенных в лондонском Сити.

Именно за счет услуг этих организаций, в основном финансовых, и покрывается дефицит Британии. Профицит от их оказания составил в 2024 г. 176 млрд фунтов, что позволило свести суммарный дефицит в торговле товарами и услугами до 25 млрд фунтов. В то же время промышленность Британии, когда-то считавшаяся мастерской мира, произвела в 2024 г. продукции на 205 млрд фунтов или 8%ВВП. Страна живет сейчас только за счет импорта, который в 3 раза превосходит собственное производство (в 2024 г. Британия экспортировала товаров на 359 млрд фунтов, а импортировала на 591 млрд. (дефицит 232 млрд)). Так что, по сути, экономика Британии превратилась сейчас в экономику страны-торгового посредника с небольшой «переупаковкой».

Отмечу, что побороть оффшоры и внедрить глобальный налог на их прибыль пыталась еще администрация Байдена. Но ей это не удалось. Трамп же отбросил эту затею, заменив ее на пошлины. Но глобальная борьба с оффшорами, поддерживаемая ОЭСР и подавляющим большинством развитых стран, не закончилась. Так что этот источник средств для Британии под угрозой.

Кроме того сейчас возникли новые проблемы. Главной проблемой Британии как беспошлинного торгового хаба стало завершение этим летом переходного периода Брекзита. Хотя британские СМИ периодически сообщают об оптимистичных заявлениях премьера Стармера по предварительным переговорам с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, отмечая, что она якобы «забыла» основную уловку Брекзита в виде экономии на взносах в бюджет Евросоюза с сохранением торговых преференций. Но наверняка не забыто соперничество между Франкфуртом и Лондоном за место второго финансового центра мира. Так что поводы для опасений есть.

Добавляет проблем и администрация США, которая установила пошлину на британскую продукцию в размере 25% аналогично базовым пошлинам на товары из Канады и Евросоюза. Кроме того по заявлениям ряда сотрудников американской администрации они намерены разобраться в роли Британии в торговых цепочках поставок товаров из Китая и Вьетнама в обход ранее действовавших и новых пошлин. Так что беспошлинному раю Британии, вероятно, приходит конец.

В этой ситуации выход бюджетной системы и госдолга Британии из-под контроля уже начал проявляться в недавней статистике и усиливает разочарование инвесторов и избирателей правительством Стармера. А завершение переходного периода Брекзита и пошлины Трампа способны добить британскую торгово-финансово-посредническую экономику с ее минимумом собственного производства.

Поэтому инвесторы в британский долг оценивают действия лейболистов негативно, все меньше веря реляциям правительства о подконтрольности долга и требуя более высоких процентных ставок за растущий риск. Сейчас Великобритания имеет самую высокую стоимость заимствований среди стран G7, и эта тенденция усиливается из-за устойчивой инфляции и роста государственного долга. Джим Рид из Deutsche Bank отметил, что ситуация создаёт замкнутый круг: опасения по поводу долгов приводят к росту доходности, что ухудшает положение с долгами, а это, в свою очередь, ещё больше увеличивает доходность. Сегодня британские облигации торгуются с доходностью от 3,85% годовых по двухлетним до 5,22% по тридцатилетним, тогда как германские – от 2,2% до 2,5%. Премия за британский риск относительно германского составляет таким образом дополнительные 1,6-2,7% годовых или 57 млрд фунтов.

Недавно покинувший пост главы Национального института экономических и социальных исследований профессор Джагджит Чадха прямо заявил, что британской экономике угрожает «крах». По его мнению, финансовая ситуация «столь же опасная, как и в преддверии кредита МВФ в 1976 г.», когда Великобритании пришлось обратиться за финансовой помощью к мировому банковскому сообществу.

Удивительно, но даже в таком положении лейбористы продолжают оказывать «помощь» Украине. В закончившемся в марте бюджетном году на эти цели было выделено 3 млрд фунтов, сейчас правительство лейбористов выделило еще 2,26 млрд фунтов.