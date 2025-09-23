Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным

Сейчас говорят о том, что европейские страны делают много для ближневосточного урегулирования. С этим трудно согласиться. Простой вопрос: приведет ли эта цепочка признания Палестинского государства европейскими странами к прекращению войны в секторе Газа? Ответ – нет. Приведет ли она к созданию Палестинского государства? Снова – нет.

А вот негативные последствия действий европейских государств совершенно очевидно будут. И об этом уже заявил и Нетаньяху, и его соратники по коалиции. Снова звучат к призыву аннексии Западного берега. Нетаньяху говорит о том, что Израиль никогда не позволит создать Палестинское государство.

Эффект получается обратный задуманному. Обвал признаний Палестинского государства стоит связывать с противостоянием ЕС и США. Трамп поддерживает Израиль, европейцы занимают прямо противоположную позицию.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5f304bb23a0e6a42eb8069945159ed32/