Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не успевают продлить до его окончания. Что можно было предложить в данной ситуации? Первое, это то, что предложил Путин – продолжать соблюдать его условия на паритетной основе. Второе, делать вид, что ничего не произошло. И, третье, - дождаться окончания срока Договора и начинать гонку вооружений. Как говорится, - выберите правильный вариант!

Вариант, предложенный Россией, выглядит наиболее разумным. Тем более, что в контексте переговоров Путина и Трампа на Аляске, это выглядит достаточно позитивной инициативой. Она призвана продолжить тот хороший настрой, который был достигнут президентами России и США.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед и публицист Андрей Онтиков.

