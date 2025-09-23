Пасечник доложил Путину, что в ЛНР прилагают все усилия для сохранения водоемов

Администрация Луганской Народной Республики (ЛНР) прилагает все усилия для сохранения пересыхающих водоемов. Об этом доложил руководитель региона Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Состояние наших рек оценивается как ужасное. Прилагаю все усилия для того, чтобы сохранить наши водоемы, поскольку на сегодняшний день, к примеру, один из водоемов, который используется для подачи воды населению Красного луча, Антрацита, Петровки - это такие муниципалитеты - у нас он практически высох", - отметил глава ЛНР.

По его словам, основные причины засухи - "рекультивация шахт, которые были закрыты" и "оставшиеся терриконы, которые сегодня горят на территории республики".