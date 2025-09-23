Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Общество
Пасечник доложил Путину, что в ЛНР прилагают все усилия для сохранения водоемов
23 сентября 2025 / 18:15
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Администрация Луганской Народной Республики (ЛНР) прилагает все усилия для сохранения пересыхающих водоемов. Об этом доложил руководитель региона Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.
"Состояние наших рек оценивается как ужасное. Прилагаю все усилия для того, чтобы сохранить наши водоемы, поскольку на сегодняшний день, к примеру, один из водоемов, который используется для подачи воды населению Красного луча, Антрацита, Петровки - это такие муниципалитеты - у нас он практически высох", - отметил глава ЛНР.
По его словам, основные причины засухи - "рекультивация шахт, которые были закрыты" и "оставшиеся терриконы, которые сегодня горят на территории республики".