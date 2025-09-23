Лула да Силва: саммит на Аляске дал надежду на решение конфликта на Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся в августе на Аляске, дала надежду на урегулирование украинского конфликта путем дипломатии. На это обратил внимание президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все уже понимают, что военного решения конфликта на Украине не будет. Недавняя встреча на Аляске пробудила надежду на его урегулирование путем переговоров", - отметил бразильский лидер.

Он убежден, что стороны конфликта должны выработать "реалистичные пути" выхода из кризиса. "Необходимо учесть законные опасения в области безопасности всех его участников", - подчеркнул Лула да Силва.

По его словам, власти южноамериканской республики во взаимодействии с руководством КНР также готовы внести вклад в урегулирование. "Африканская инициатива и Группа друзей мира, созданная Китаем и Бразилией, могут способствовать развитию диалога", - указал политик.

В мае президент Бразилии по итогам визита в Россию подверг критике действия Запада, которые ведут к затягиванию конфликта. Тогда он акцентировал внимание, что Европа и ее союзники, в частности, Япония, вновь встают на военные рельсы, а конфликт на Украине продолжает подогреваться поставщиками оружия Киеву.