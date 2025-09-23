Трамп раскритиковал ООН за нерациональное расходование средств

ООН нерационально расходует выделяемые ей средства, в том числе в вопросе реновации своей штаб-квартиры. На этом акцентировал внимание президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры за $500 млн. "Они решили пойти по другому пути, который был на тот момент намного дороже. У них был огромный перерасход средств, от $2 до $4 млрд. К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в намного больших масштабах", - указал американский лидер.