Украина: протестные настроения нарастают

Марина Харькова, журналист, Донецк

На Украине начались первые бунты военных. И хотя они еще не приобрели масштабный размах, такие мини-майданы говорят о росте недовольства режимом Зеленского и его действиями уже практически всех групп населения.

На этот раз протест вызвал законопроект об усилении ответственности для военных за неповиновение командованию. Предыдущие майданные протесты на Украине были связаны с попытками Зеленского ограничить деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). И хотя украинские законы запрещают любые массовые выступления во время военного положения, а любые митинги в Киеве надо согласовывать, украинских вояк и членов их семей это не остановило.

До начала акции организаторы протеста обратились к активистам с призывом выйти на майдан, чтобы поддержать требования военных и так называемых ветеранов. В обращении указывалось, что «принятие таких законов - не просто цинично и небезопасно по отношению к военнослужащим, но это дорога, которая ведёт страну к коллапсу, и это не про эффективное управление, а про политические рейтинги». На протест вышло несколько сотен человек, среди которых были ветераны и инвалиды ВСУ. Собравшиеся в центре Киева скандировали лозунги и ругали политиков. Протестующие заявляли, что новые законы не решат проблему дисциплины, а лишь ужесточат репрессии против военных, нормы не учитывают условия военного времени и могут привести к несправедливым наказаниям для тех, кто и так находится в тяжелом психологическом и физическом состоянии.

Причина нового бунта связана с тем, что украинцы возмущены законом, ужесточающим наказание для солдат за отказ выполнять приказ. В украинском парламенте вызвавший протестные настроения закон еще не был принят, однако, узнав о его нормах, сразу назрел солдатский бунт. Положения предложенного законопроекта предусматривают лишение судов права смягчать наказание — за неповиновение военным теперь грозит от 5 до 10 лет тюрьмы без вариантов условного наказания, как это было раньше. До этого Верховная Рада в первом чтении одобрила закон, который восстанавливал уголовную ответственность за самовольное оставление места службы и дезертирство во время действия военного положения. За это теперь предусмотрено лишение свободы на 5-10 лет без условного наказания. По распоряжению украинского генштаба и Зеленского депутаты начали принимать законы, ужесточающие наказания для украинских вояк, которые могут выйти из-под контроля командиров, перестать воевать и обвалить фронт.

Хотя в одном из законов были предусмотрены смягчающие нормы для тех, кто решил добровольно вернуться на службу, но, по мнению организаторов нового протеста, такие изменения в законодательстве фактически уничтожат систему, позволяющую переводить военных, самовольно покинувших часть, в другие подразделения после возвращения. Вояки снова начнут попадать в те же условия, которые и спровоцировали их бегство или уход из части.

Также протестующие возмущались, что законопроект предусматривает ограничение полномочий судебных органов по смягчению приговоров за неповиновение. Это, по их словам, неприемлемо в условиях военного конфликта. «Тыл должен быть опорой, а не крысой», — призывали они.

Законопроект был жёстко раскритикован и военными, и юристами. В частности, украинский боевик с позывным «Бахмутский демон» посоветовал народным депутатам не «лезть туда, в чём они вообще ничего не понимают».

«Оторванность! Так можно охарактеризовать те законодательные инициативы по правам военных, которые пытается продвинуть власть через ручной парламент. Никто даже не задался проблемой, решили просто усилить ответственность. Солдата в тюрьму, а дуракам медали, вот и все решение в понимании нардепов. Самовольное оставление части — это комплексная проблема, которая в первую очередь обусловлена тем, что военным-добровольцам просто сели на голову. Отсюда проблема незаконных приказов и низкий уровень мотивации в армии», — возмутился доброволец ВСУ Олег Симороз, комментируя оба законопроекта.

По его словам, в армии острый кризис справедливости, а украинские власти решили усилить наказание для тех, кто не согласен с системой и указывал на необходимость перемен. Симороз убежден, что проблемы только усугубятся, а наказание за самоволку можно вводить только после разрешения тотальной несправедливости в армии. По факту, человек с ружьём уже начал диктовать правила политикам. И это может быть предвестником или же репетицией военного переворота. Неслучайно в украинских новостях всё чаще мелькает информация, что в парламент готовятся зайти лидер «Азова» (запрещённая в РФ организация, внесена в список террористических и экстремистских), одиозный комбат Cергей Филимонов и ряд других радикалов и боевиков, отслуживших в элитных подразделениях. По мнению экспертов, те, кто двигает этих комбатов-нацистов в Раду явно стоят и за подогревом подобных митингов и протестов.

До этого провели митинг в Киеве родственники пропавших без вести. В центре города собрались матери, жены и дети насильно мобилизованных украинцев, которые несли флаги и фотографии пропавших мужчин. Родственники без вести пропавших на фронте украинских солдат были недовольны отсутствием обещанных Киевом выплат или задержками в их предоставлении. Всего на площади в центре Киева, по данным СМИ, собралось более тысячи человек. Митингующие держали плакаты с требованиями к властям «достойно относиться к родным без вести пропавших и попавших в плен». Некоторые члены семей сообщили, что вообще не получают никакой помощи.

Кроме того, участники протеста зачитали официальное обращение, в котором рассказали, что происходит в рядах ВСУ. Речь шла о пытках, убийствах и отсутствии эвакуации. Люди рассказали, что раненых с поля боя забирают при условии, что его родственники заплатят несколько сотен долларов.

Одна из участниц митинга сообщила: «95-я, 117-я, 118-я бригады — там массовые исчезновения. Солдат не эвакуируют с потерянных позиций, они вынуждены сдаваться в плен. И это неполный список. Это правда, которую скрывают командиры. Они публикуют фальшивые отчеты. Почему на это нет реакции, почему никто не наказан?».

По её словам, в 57-й бригаде солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними, в 225-й и 425-й бригадах солдатам дают телефоны один раз в неделю под наблюдением, неподготовленных новобранцев бросают в бои, в 23-й бригаде воруют вещи пропавших без вести, в 39-й бригаде оказывают давление на родственников солдат, чтобы те не писали рапорты с жалобами на командование, в 59-й бригаде за эвакуацию раненого с поля боя с родственников требуют 300 долларов. Кроме того, убийства солдат в подразделениях выдают за самоубийства, как, например, в 116-й бригаде.

На ужасы, творящиеся в украинских подразделениях, обращала внимание и украинский депутат Анна Скороход. По её словам, вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество — обыденность в ВСУ. Кроме того, из фронтовых частей бегут военные, не желающие быть убитыми в затылок своими командирами.

А доведённые до отчаяния родственники бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пропавших без вести в ходе боев на сумском направлении, начали публиковать в интернете личные данные офицеров, призывая народ мстить им. В городе Харьков отец пропавшего без вести солдата ВСУ расправился с Юрием Гладченко, майором украинской армии. отвечавшим за взаимодействие с родственниками пропавших без вести военнослужащих. Командование ВСУ решило скрыть это, чтобы избежать мести других родственников украинских военных.

Что же касается выплат, то их не получают не только семьи пропавших без вести, но и возникли проблемы с компенсациями за погибших.

«Принятое решение о растягивании выплат при заключении контракта на 80 месяцев – показатель того, что денег в бюджете нет. И цифры, которые нам рассказывают по потерям – очень сильно занижены. Это все понимают. Более того, очень много случаев, когда люди считаются без вести пропавшими – чаще всего невозможно достать тело, а если нет тела, то человека нельзя признать погибшим. Но это также и выплаты – платить 100 тысяч в месяц легче, чем платить сразу за погибшего компенсацию в 15 миллионов», – заявила Скороход.

Её поддержал украинский политолог Руслан Бортник. «Мы получаем ситуацию, когда вынуждены тратить ещё больше денег, потому что погибшие, раненые – это колоссальная нагрузка на бюджет. Мы и так видим, что выплату в 15 млн. гривен теперь растянули на 8 лет, раньше было 4 года. Бюджет не справляется, потому что неподготовленные люди погибли, теперь государство вынуждено выполнять свои обязательства. И этот социальный ком внутри военного бюджета продолжает расти. И мы получаем урон, который лишает нас ресурсов обороны», – возмущался он.

Всего за неполный месяц в Киеве прошли как минимум три протестных акции, что доказывает растущую ненависть к персоне Зеленского и его ставленникам. И активность населения будет только нарастать, ведь поводов для недовольства с каждым днём становится всё больше.