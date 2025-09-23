Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Диалог по корейской проблеме
Политика
О диалоге США-КНДР говорить пока преждевременно
Мнение корееведа Евгения Кима
23 сентября 2025 / 20:19
О диалоге США-КНДР говорить пока преждевременно

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 22 сентября, что Пхеньян может возобновить переговоры с Вашингтоном, если США не будут добиваться его денуклеаризации. Он добавил, что у него остались «хорошие воспоминания» о президенте США Дональде Трампе, сообщили в понедельник государственные СМИ КНДР.

Ким Чен Ын заявил в своей речи, произнесённой в воскресенье на заседании Верховного народного собрания, законодательного органа страны, что у Северной Кореи и Соединённых Штатов «нет причин» избегать диалога, если Вашингтон хочет мирного сосуществования, сообщило официальное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Это был первый случай, когда Ким Чен Ын напрямую прокомментировал свои отношения с Трампом после начала второго президентского срока Трампа в январе. Ранее Трамп выражал готовность встретиться с Кимом уже в этом году.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук  Евгений Ким отмечает, что «не то, что бы Пхеньян приглашает к диалогу. Это американцы говорят о желании возобновить диалог, но главным условием возобновления всегда ставили вопрос о денуклеаризации КНДР. Поэтому Ким Чен Ын и ответил. Он сказал, что если кто-то с КНДР будет говорить и ставить главной задачей отказ страны от ядерного оружия, то не может быть никакого разговора. Отсюда он и говорит Трампу, что если тот хочет говорить с ним, то, пожалуйста, КНДР готова, она со всеми может говорить, но только не надо ставить условия, которые для нас невыполнимы. Вот тогда будет разговор.  Поэтому это вполне нормальный ответ, и сигнал не только Трампу, но и Южной Корее. Ким Чен Ын задал риторически вопрос - как можно такому государству доверять, которое хочет поглотить КНДР, и ставит вопрос об отказе от ядерного оружия. Поэтому с ними КНДР не будет сотрудничать и тем более объединятся и вообще говорить о чем-то. Так что все это вполне нормальный ответ и о каком-то диалоге КНДР-США говорить преждевременно. Пока американцы не поймут, что с Северной Кореей бесполезно начинать разговор с требования отказа от ядерного оружия, и пока они все не признают, что Северная Корея является ядерной державой, так, как это признала Россия, не может быть никакого разговора».  

Эксперт также считает, что «союзнические отношения КНДР с Россией никак не скажутся на возможных переговорах КНДР с США. У России и КНДР как были союзнические отношения, так и останутся. И эти отношения не отразятся в том смысле, что американцы поймут, что нельзя Северной Корее предъявлять нереальные требования и условия. А чем могут сейчас американцы привлечь северян? Разве что экономическим сотрудничеством, сокращением числа или вообще отменой военных учений, как сделал Трамп в 2018 году. Вот если так США поведут себя, то тогда можно обсуждать вопрос о каком-то сотрудничестве, например экономическом».                

