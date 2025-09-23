Котяков заявил о необходимости привлечь на рынок труда 136 тыс. сварщиков за пять лет

На рынок труда в ближайшие пять лет нужно привлечь более 136 тыс. сварщиков. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Профессия сварщика имеет огромное значение практически для любой отрасли реального сектора. В ближайшие пять лет нам нужно привлечь в профессию свыше 136 тыс. специалистов. И конкурс "Лучший по профессии", несомненно, нацелен на решение этой задачи - он позволяет молодым людям увидеть возможности для выстраивания карьеры и осознать ценность рабочих профессий", - цитируют его в пресс-службе Минтруда.

С 2025 года всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" стал частью нацпроекта "Кадры". Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей состоится в декабре в Москве.