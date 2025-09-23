Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции

Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) начинались 22 сентября. Победитель определится 4 октября. Новый председатель партии, скорее всего, станет следующим премьер-министром Японии, сменив на этом посту нынешнего главу правительства Сигэру Исибу, решившего уйти в отставку.

Выборы проходят досрочно из-за политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым подряд крупным поражением для Исибы: в октябре 2024 года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

Исиба взял на себя вину за провал на выборах, пообещал не уходить от ответственности и заявил, что "не цепляется за пост" премьера и председателя партии. В результате под давлением однопартийцев Исиба 7 сентября объявил о намерении уйти в отставку, чтобы избежать партийного раскола.

На высший партийный пост претендуют пять кандидатов: экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, одна из наиболее близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ; министр сельского хозяйства, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми; нынешний генсек кабмина Ёсимаса Хаяси; экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси; бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги.

Однако главу правительства в Японии избирают члены парламента. До досрочных выборов осенью 2024 года это означало, что им почти автоматически становился лидер ЛДП, поскольку она вместе со своим партнером по коалиции партией "Комэйто" имела большинство в ключевой, нижней, палате парламента. Теперь ЛДП и "Комэйто" потеряли большинство и в нижней, и в верхней палатах.

Оппозиционные партии не смогли сформировать коалицию из-за разногласий по некоторым вопросам. ЛДП вместе с "Комэйто" удалось сформировать правительство меньшинства, но приходится договариваться с малыми оппозиционными партиями при принятии решений в парламенте. Таким образом, главным претендентом на пост главы правительства по-прежнему считается лидер ЛДП.

Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства, партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.

Руководитель Центра Японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает, что в стране возникла политическая коллизия «из-за того, что правящая коалиция потеряла большинство мест в верхней палате парламента, и это стало причиной отставки премьер-министра Сигэру Исибы. А теперь все пять участников выборов будут ставить вопрос о том, что необходимо реформирование партии, ее обновление для восстановления позиции в парламенте. То есть речь снова пойдет о формировании большинства».

По словам эксперта, «сейчас лидерские позиции ЛДП в стране и парламенте резко ослабли потому, что она опирается на правительство меньшинства, и для проведения законов должна согласовывать эти вопросы с оппозицией. Это сейчас главная проблема для ЛДПЯ. Поэтому эта слабость, наверно повлияет на политику Японии, хотя каких-то коренных изменений и тектонических сдвигов, поворотов во внешней политике Японии вряд ли можно ожидать. Хребтом внешней политики Японии останутся отношения с США. Это главный союзник и покровитель Японии. Главными противниками Японии, со стороны которых, как считают в Японии, идут основные угрозы – это Китай, Северная Корея и Россия. А если говорить о России, то здесь перемен никаких не будет, кто бы не встал у руля. Мы помним, когда в 2009 году к власти пришла оппозиционная Демократическая партия Японии, но никаких изменений на российском направлении не было. Ее лидер Юкио Хатояма чего-то пытался изменить в отношениях с Россией и Китаем, но его быстренько убрали. Так что в отношении России останется прежний курс, и Япония будет действовать в рамках политики коллективного Запада. То есть давить на Россию, оказывать помощь Украине, придерживаться санкций. Кто бы, не встал у руля, все это останется».