Путин обратил внимание на жаркую погоду в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин заметил, что погода в 2025 году оказалась очень жаркой.

Речь об этом зашла при общении с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Тот отметил, что урожай в 2024 году был меньше ожидаемого - "на него повлияли весенние заморозки и летняя засуха". "За весь 2024 год в Луганской Республике не прошло ни одного дождя", - указал руководитель региона.

На что глава государства обратил внимание: "В этом году тоже было очень жарко".