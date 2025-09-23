Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025
Общество
© Гавриил Григоров/Пресс-служба Президента Российской Федерации/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заметил, что погода в 2025 году оказалась очень жаркой.
Речь об этом зашла при общении с главой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Тот отметил, что урожай в 2024 году был меньше ожидаемого - "на него повлияли весенние заморозки и летняя засуха". "За весь 2024 год в Луганской Республике не прошло ни одного дождя", - указал руководитель региона.
На что глава государства обратил внимание: "В этом году тоже было очень жарко".