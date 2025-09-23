Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Трамп: Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но не США
23 сентября 2025 / 19:32
Американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но совершенно не отвечало интересам США.

"Я вышел из этого фиктивного Парижского соглашения по климату. Согласно его условиям, Америка платила гораздо больше любой другой страны. Остальные не платили. Китай не должен был платить до 2030 года, в отношении России действовали старые стандарты, которым было легко соответствовать. При этом предполагалось, что США будут платить около $1 трлн. И это очередное мошенничество", - отметил он, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Выработанное соглашение впервые в истории объединило усилия стран по сдерживанию климатических изменений. Оно призвано удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения 20 января, сразу после вступления в должность. 

