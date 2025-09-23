Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Политика
Эрдоган с трибуны ООН призвал другие страны признать государственность Палестины
23 сентября 2025 / 19:45
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к странам принять решение о признании Государства Палестина.

"Приветствую решение всех стран, заявивших о признании Государства Палестина. Призываю те страны, которые еще не приняли такого решения, незамедлительно это сделать. Задача ООН, согласно ее уставу, - поддержание международного мира и безопасности", - отметил он.

"В то время как мы отмечаем в этом зале 80-ю годовщину ООН, во многих частях мира происходят серьезные события, которые бросают тень на первые слова статьи устава. В частности, в Газе геноцид продолжается на наших глазах уже более 700 дней. Даже сегодня там продолжаются массовые убийства гражданских лиц. Число убитых мирных жителей в Газе составило более 65 тыс.", - указал турецкий лидер.

Он призвал участников дискуссии в ООН "осознать сложившуюся реальность", связанную с действиями Израиля в регионе. "Израильское руководство, одержимое идеей о "земле обетованной", своей экспансионистской политикой ставит под угрозу региональный мир и общие достижения человечества. Иерусалим, священный город трех авраамических религий и общее наследие человечества, является прямой мишенью этого радикализма. Это безумие, выбивающее из колеи сознательных евреев, и разжигающее антисемитизм во всем мире, не может больше продолжаться", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции заявил о необходимости "срочно добиться прекращения огня в Газе, остановить нападения и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи". "Лица, ответственные за геноцид, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Сегодня настал день, когда нужно твердо встать на сторону угнетенных палестинцев", - заключил он.

