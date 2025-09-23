Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Экономика
Экономика
Цена нефти Brent ускорила рост на фоне выступления Трампа на Генассамблее ООН
23 сентября 2025 / 19:59
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне демонстрирует рост более чем на 2%. Такая динамика наблюдается после выступления президента США Дональда Трампа на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По состоянию на 17:00 мск, до начала выступления Трампа, стоимость нефти Brent росла на 1,5% и торговалась на уровне $67,56 за баррель.

К 18:06 мск цена фьючерса на нефть Brent ускорила рост и составляла $67,93 за баррель (+2,06%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре 2025 года рос на 2,21% и находился на отметке в $63,72 за баррель.

Американский лидер, в частности, раскритиковал Индию, Китай и американских союзников в НАТО за закупку энергоносителей из России.

