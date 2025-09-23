Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 сентября 2025 / 22:34
КОТИРОВКИ
USD
23/09
84.0186
EUR
23/09
98.9638
Новости часа
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
Москва
23 сентября 2025 / 22:34
Котировки
USD
23/09
84.0186
0.0000
EUR
23/09
98.9638
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
Политика
Мелони обозначила условия для признания Палестины
23 сентября 2025 / 20:16
Мелони обозначила условия для признания Палестины
© EPA-EFE/ Riccardo Antimiani/ТАСС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признание государственности Палестины возможно при соблюдении двух условий - освобождение всех заложников и отстранение представителей палестинского радикального движения ХАМАС от какой-либо власти.

"Правящее большинство представит в парламенте резолюцию, согласно которой, признание Палестины зависит от выполнения двух условий - освобождение всех заложников и полное исключение участия ХАМАС в органах управления Палестины", - сказала она журналистам на полях ГА ООН.

Мелони отметила, что не выступает против признания Палестины, однако для этого должны быть "реквизиты для суверенитета".

"Если говорят, что признание Палестины - это инструмент политического давления, могу это понять, но оказания давления на кого? Я думаю, что основное политическое давление нужно оказывать на ХАМАС, поскольку ХАМАС развязал войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников", - указала она.

Некоторое время назад на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. 

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
21:07
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году
20:47
Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
20:28
ТАСС: при пожаре в Новосибирском зоопарке погибли ламы и альпаки
20:16
Мелони обозначила условия для признания Палестины
19:59
Цена нефти Brent ускорила рост на фоне выступления Трампа на Генассамблее ООН
19:45
Эрдоган с трибуны ООН призвал другие страны признать государственность Палестины
19:32
Трамп: Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но не США
19:16
Путин обратил внимание на жаркую погоду в 2025 году
18:59
Котяков заявил о необходимости привлечь на рынок труда 136 тыс. сварщиков за пять лет
18:45
Трамп раскритиковал ООН за нерациональное расходование средств
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения