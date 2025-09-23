Мелони обозначила условия для признания Палестины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признание государственности Палестины возможно при соблюдении двух условий - освобождение всех заложников и отстранение представителей палестинского радикального движения ХАМАС от какой-либо власти.

"Правящее большинство представит в парламенте резолюцию, согласно которой, признание Палестины зависит от выполнения двух условий - освобождение всех заложников и полное исключение участия ХАМАС в органах управления Палестины", - сказала она журналистам на полях ГА ООН.

Мелони отметила, что не выступает против признания Палестины, однако для этого должны быть "реквизиты для суверенитета".

"Если говорят, что признание Палестины - это инструмент политического давления, могу это понять, но оказания давления на кого? Я думаю, что основное политическое давление нужно оказывать на ХАМАС, поскольку ХАМАС развязал войну и не заканчивает ее, не освобождая заложников", - указала она.

Некоторое время назад на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.