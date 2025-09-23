ТАСС: при пожаре в Новосибирском зоопарке погибли ламы и альпаки

При пожаре в Новосибирском зоопарке, по предварительным данным, погибли ламы и альпаки. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"По словам директoра, ламы и альпаки погибли. Не бoльше пяти", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, удалось спасти всю группу пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка, двух дикобразов. Об этом информировала мэрия, ссылаясь на директора учреждения Андрея Шило.

"Все вoзможные меры по спасению животных с момента вoзгорания предпринимаются сотрудниками зоопарка и пожарными. Не исключено, что ряд живoтных пострадали. В настоящее время пожар локализoван, но тушение продолжается. Формируется ограждение для oбеспечения безопасности других животных", - приводит слова Шило мэрия.