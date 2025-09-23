Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что исламская республика не нуждается в ядерном оружии и не планирует его создавать.

"Сегодня у нас высокий уровень обогащения урана. Разумеется, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали наращивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной", - заявил он в ходе телевизионного обращения к согражданам.

Хаменеи обратил внимание, что Иран на сегодняшний день является одной из 10 стран, имеющих возможность произвести ядерное оружие. Несмотря на то, что девять остальных стран имеют в своем арсенале ядерные бомбы, "у Ирана их нет и не будет", подчеркнул он.

Иран не раз указывал, что в стране действует фетва Хаменеи о том, что производство ядерного оружия противоречит исламу. Иранские политики приводят ее как подтверждение исключительно мирного характера национальной ядерной программы.