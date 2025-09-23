Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 сентября 2025 / 22:35
КОТИРОВКИ
USD
23/09
84.0186
EUR
23/09
98.9638
Новости часа
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
Москва
23 сентября 2025 / 22:35
Котировки
USD
23/09
84.0186
0.0000
EUR
23/09
98.9638
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Политика и религия
Политика
Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
23 сентября 2025 / 20:47
Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
© Iranian Supreme Leader via AP/ТАСС

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что исламская республика не нуждается в ядерном оружии и не планирует его создавать.

"Сегодня у нас высокий уровень обогащения урана. Разумеется, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали наращивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной", - заявил он в ходе телевизионного обращения к согражданам.

Хаменеи обратил внимание, что Иран на сегодняшний день является одной из 10 стран, имеющих возможность произвести ядерное оружие. Несмотря на то, что девять остальных стран имеют в своем арсенале ядерные бомбы, "у Ирана их нет и не будет", подчеркнул он.

Иран не раз указывал, что в стране действует фетва Хаменеи о том, что производство ядерного оружия противоречит исламу. Иранские политики приводят ее как подтверждение исключительно мирного характера национальной ядерной программы.

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
21:07
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году
20:47
Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
20:28
ТАСС: при пожаре в Новосибирском зоопарке погибли ламы и альпаки
20:16
Мелони обозначила условия для признания Палестины
19:59
Цена нефти Brent ускорила рост на фоне выступления Трампа на Генассамблее ООН
19:45
Эрдоган с трибуны ООН призвал другие страны признать государственность Палестины
19:32
Трамп: Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но не США
19:16
Путин обратил внимание на жаркую погоду в 2025 году
18:59
Котяков заявил о необходимости привлечь на рынок труда 136 тыс. сварщиков за пять лет
18:45
Трамп раскритиковал ООН за нерациональное расходование средств
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения