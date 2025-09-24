Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Экономика
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году
23 сентября 2025 / 21:07
© EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ/ТАСС
Европейский союз планирует полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.
"К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с энергоносителями из России", - указала она в соцсети X.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС и США договорились "быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива".
Кроме того, стороны обсудили недавние инциденты в Эстонии и Польше, добавила она.