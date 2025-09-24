Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Экономика
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году
23 сентября 2025 / 21:07
Европейский союз планирует полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов к 2027 году. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

"К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с энергоносителями из России", - указала она в соцсети X.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС и США договорились "быстро отрезать Россию от доходов от продажи ископаемого топлива".

Кроме того, стороны обсудили недавние инциденты в Эстонии и Польше, добавила она. 

