Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия НАТО

Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя положение дел на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

"Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы альянс мог делать с ним все, что захочет", - указал он в Truth Соц. сети. Американский лидер затронул эту тему, говоря о дальнейшем оказании Западом военной помощи Киеву.

14 июля Трамп объявил о том, что США решили и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет финансировать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.