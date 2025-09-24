Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия НАТО
24 сентября 2025 / 10:19
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя положение дел на Украине по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
"Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы альянс мог делать с ним все, что захочет", - указал он в Truth Соц. сети. Американский лидер затронул эту тему, говоря о дальнейшем оказании Западом военной помощи Киеву.
14 июля Трамп объявил о том, что США решили и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет финансировать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.