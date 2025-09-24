Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
"Известия": зарплаты у строителей демонстрируют рост быстрее, чем у программистов
© Роман Соколов/ ТАСС

Зарплата работников строительной отрасли в 2025 году растет стремительнее, чем у IT-специалистов. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на кадровый сервис hh.ru.

Как отмечается, доходы программистов в текущем году увеличились на 6%, в то время как в сфере строительства рост зарплаты составил 23%. Так, зарплата строителей оказалась на 27 тыс. больше, чем у IT-специалистов.

Вместе с тем издание обращает внимание, что в сфере программирования также сократилось число вакансий по сравнению со сферой строительства. "При этом спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 9%, для представителей сферы рабочего персонала - на 13%, в строительстве - на 21%", - рассказали газете эксперты.

По состоянию на конец лета у работодателей были открыты 267 тыс. вакансий для рабочего персонала, 186 тыс. - в производстве и сервисном обслуживании, 182 тыс. вакансий - в строительной сфере. В IT-сфере требовались 55 тыс. специалистов, в маркетинге - 32 тыс. 

