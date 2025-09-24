Песков: Россия продолжает СВО для комфортного настоящего и будущего страны

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) с тем, чтобы обеспечить комфортное настоящее и будущее страны. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Мы продолжаем нашу спецоперацию для того, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий и президент нашей страны Владимир Путин ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед", - указал представитель Кремля.

Он отметил, что для обеспечения интересов граждан РФ необходимо урегулировать первопричины российско-украинского конфликта, что не раз пытался сделать Путин.