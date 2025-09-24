Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Песков: Россия продолжает СВО для комфортного настоящего и будущего страны
24 сентября 2025 / 10:58
© Петр Ковалев/ТАСС
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) с тем, чтобы обеспечить комфортное настоящее и будущее страны. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.
"Мы продолжаем нашу спецоперацию для того, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий и президент нашей страны Владимир Путин ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед", - указал представитель Кремля.
Он отметил, что для обеспечения интересов граждан РФ необходимо урегулировать первопричины российско-украинского конфликта, что не раз пытался сделать Путин.