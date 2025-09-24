Президент Киргизии призвал прекратить геноцид народа Палестины

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал остановить геноцид народа Палестины и признать ее независимость. С соответствующим заявлением он выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН", - отметил он. Жапаров убежден, что мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к человеческой трагедии, разворачивающейся "на глазах всего мира".

По его словам, Киргизия решительно осуждает насилие и терроризм в любых его проявлениях, в том числе атаку на Израиль 7 октября 2023 года. "Таких террористов следует жестко наказывать. Однако у борьбы с терроризмом существуют свои приемы и процедуры. Именно этими методами и необходимо пользоваться", - указал глава киргизского государства.

Кроме того, Киргизия считает необходимым признать независимость Палестины. "Единственный путь установить прочный мир - реализовать принцип "Два государства для двух народов". Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года", - подчеркнул Жапаров.

Вместе с тем он обратил внимание, что Бишкек выступает против ракетных ударов по Катару и Ирану, "поскольку такие нападения являются посягательством на суверенитет независимых государств, создают угрозу региональной стабильности и безопасности и противоречат нормам международного права".