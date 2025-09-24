Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Политика и религия

Политика
Политика
24 сентября 2025 / 11:33
Макрон заявил, что ближайшие часы станут решающими для ядерной программы Ирана

24 сентября 2025 / 11:33
© Sarah Meyssonnier/ Pool via AP/ТАСС

Вопрос о возобновлении санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана из-за его ядерной программы может решиться в ближайшие часы. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ближайшие часы станут определяющими. Либо Иран сделает жест доброй воли, вернется на путь мира и ответственности, позволит МАГАТЭ выполнить свою работу и переместит запасы обогащенного урана, либо санкции должны будут вступить в силу. Завтра я смогу обсудить это с президентом Ирана Махмудом Пезешкианом", - указал он.

Макрон полностью возложил ответственность за отсутствие компромисса по иранской ядерной программе на Тегеран и призвал к восстановлению контроля на ней. Он отметил, что соответствующий "план уже существует".

"Срочно необходимо восстановить надежную и проверяемую систему борьбы с любым распространением ядерного оружия, восстановить надежную систему сдерживания угроз и распространения баллистических ракет", - подчеркнул французский лидер, оглашая длинный список угроз, которые, по его мнению, "ослабили общие рамки".

Ранее страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция - E3) и Евросоюз призвали Иран к возобновлению прямых переговоров с США и предоставлению МАГАТЭ доступа ко всем ядерным объектам. Они также заявили, что привержены дипломатическому урегулированию вопроса, однако готовы завершить процесс механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН при необходимости. Однако такой шаг будет означать конец взаимодействия, обратили внимание они.

