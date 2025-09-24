Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 24 августа отметился снижением ключевых индексов. Индекс Московской биржи опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 14 июля текущего года и снижается более чем на 2,7%, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 2,75% - до 2 682,75 и 1 013,94 пункта соответственно. Курс юаня рос на 8,3 копейки и торговался на уровне 11,787 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение на 2,56% и находились на отметках в 2 688 и 1 015,92 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня перешел к снижению на 4,6 копейки - до 11,75 рубля.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.