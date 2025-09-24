Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
24 сентября 2025 / 11:45
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 24 августа отметился снижением ключевых индексов. Индекс Московской биржи опустился ниже 2 700 пунктов впервые с 14 июля текущего года и снижается более чем на 2,7%, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 2,75% - до 2 682,75 и 1 013,94 пункта соответственно. Курс юаня рос на 8,3 копейки и торговался на уровне 11,787 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение на 2,56% и находились на отметках в 2 688 и 1 015,92 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня перешел к снижению на 4,6 копейки - до 11,75 рубля.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

11:59
Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня
11:45
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:33
Макрон заявил, что ближайшие часы станут решающими для ядерной программы Ирана
11:15
Президент Киргизии призвал прекратить геноцид народа Палестины
10:58
Песков: Россия продолжает СВО для комфортного настоящего и будущего страны
10:38
"Известия": зарплаты у строителей демонстрируют рост быстрее, чем у программистов
10:19
Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия НАТО
21:07
Фон дер Ляйен: Евросоюз полностью откажется от энергоносителей из России к 2027 году
20:47
Хаменеи заявил, что Иран не нуждается в ядерном оружии
20:28
ТАСС: при пожаре в Новосибирском зоопарке погибли ламы и альпаки
