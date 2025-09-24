Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня

На Украине могут пройти президентские выборы при условии прекращения огня. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Для выборов нам нужна безопасность. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести президентские выборы. С поддержкой партнеров, разумеется. Нам нужна безопасность", - ответил он на вопрос об их сроках.

На Украине из-за введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в октябре 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года.

Президент России Владимир Путин не раз обращал внимание на нелегитимность Зеленского.