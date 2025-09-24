Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 сентября 2025 / 15:22
Новости часа
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром" Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника
Москва
24 сентября 2025 / 15:22
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Политика
Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня
24 сентября 2025 / 11:59
Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня
© AP Photo/ Kin Cheung/ТАСС

На Украине могут пройти президентские выборы при условии прекращения огня. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Для выборов нам нужна безопасность. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести президентские выборы. С поддержкой партнеров, разумеется. Нам нужна безопасность", - ответил он на вопрос об их сроках.

На Украине из-за введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в октябре 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года.

Президент России Владимир Путин не раз обращал внимание на нелегитимность Зеленского. 

