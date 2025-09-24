Ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале

Итальянская актриса кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет. Об этом написала газета ANSA.

По данным издания, актриса скончалась в окружении своих детей в Немуре, где прожила несколько лет.

Кардинале родилась в Тунисе в 1938 году, известность ей принесло участие в короткометражной картине Рене Вотье "Золотые кольца" в 1952 году. С конца 1950-х годов снималась в полнометражных картинах, а ее фильмография за всю карьеру насчитывает свыше 120 работ. С ней работали всемирно известные режиссеры, в том числе Лукино Висконти и Федерико Феллини, она также снималась с самыми известными актерами тех лет, включая Алена Делона и Жан-Поля Бельмондо.

В 1969 году актриса исполнила роль в фильме "Красная палатка" советского режиссера Михаила Калатозова, который стал первым в СССР кинопроектом, снятым и профинансированным совместно с западной стороной.