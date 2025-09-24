Заявки на вступление или изменение статуса в ШОС подали 19 стран

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассматривает заявки на членство или изменение статуса от 19 стран. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью "Известиям".

"На сегодняшний день "в корзине" находятся заявки от 19 стран на изменение статуса либо присоединение к организации в том или ином качестве, будь то государство-член, партнер или наблюдатель. При том, что "сообщество ШОС" насчитывает уже 27 государств. Это говорит о высокой привлекательности организации, созвучности ее целей и задач интересам многих в мире", - указал он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине в период с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие руководители свыше 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 документов о сотрудничестве.