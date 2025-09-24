NY Post: Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского

Первая леди США Мелания Трамп воздержалась от участия в двусторонней встрече с супругой Владимира Зеленского в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, несмотря на просьбы последней. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на старшего советника Мелании Марка Бекмана.

"Миссис Зеленская несколько раз просила Меланию о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального не будет. Так как наша первая леди очень вежлива, она поздоровается. Но полноценного разговора не будет", - указал собеседник издания.

Общеполитическая дискуссия юбилейной 80-й сессии ГА ООН началась в Нью-Йорке с участием порядка 150 глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. Президент США Дональд Трамп прибыл на заседание в сопровождении своей жены Мелании.