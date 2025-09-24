Совфед утвердил Краснова на должность председателя Верховного суда

Совет Федерации одобрил назначение Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Соответствующее решение было принято единогласно в ходе пленарного заседания палаты.

Кандидатура Краснова отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ, следует из заключения профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Председатель Верховного суда назначается на должность Совфедом сроком на шесть лет по представлению президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Должность председателя Верховного суда России освободилась после смерти 22 июля Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Для отбора был объявлен конкурс. Генпрокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, поскольку имеет звание "Заслуженный юрист".

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября обсудила кандидатуру Краснова и рекомендовала назначить его на вакантную должность председателя Верховного суда РФ.