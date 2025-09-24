Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Безопасность
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника
24 сентября 2025 / 13:13
© Алексей Коновалов/ТАСС
Средства противовоздушной обороны РФ нейтрализовали за прошедшие сутки 202 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата", - указали в российском оборонном ведомстве.