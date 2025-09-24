Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны РФ нейтрализовали за прошедшие сутки 202 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата", - указали в российском оборонном ведомстве.