Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 сентября 2025 / 15:22
КОТИРОВКИ
USD
24/09
83.3506
EUR
24/09
99.0363
Новости часа
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром" Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника
Москва
24 сентября 2025 / 15:22
Котировки
USD
24/09
83.3506
0.0000
EUR
24/09
99.0363
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Подрывная деятельность против России
Политика
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"
24 сентября 2025 / 13:30
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"
© Сергей Бобылев/ПУЛ/ТАСС

Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия - настоящий медведь", - сказал он, комментируя утверждение президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром".

"Президент РФ Владимир Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет, Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность", - отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия испытывает определенные точки напряжения в разных секторах экономики, что происходит в условиях экономических ограничений, санкций, а также мировой экономической неразберихи. 

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
13:30
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"
13:13
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника
12:58
Совфед утвердил Краснова на должность председателя Верховного суда
12:43
NY Post: Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского
12:32
Заявки на вступление или изменение статуса в ШОС подали 19 стран
12:15
Ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале
11:59
Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня
11:45
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:33
Макрон заявил, что ближайшие часы станут решающими для ядерной программы Ирана
11:15
Президент Киргизии призвал прекратить геноцид народа Палестины
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения