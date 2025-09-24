Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия - настоящий медведь", - сказал он, комментируя утверждение президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром".

"Президент РФ Владимир Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет, Россия сохраняет свою устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность", - отметил представитель Кремля.

По его словам, Россия испытывает определенные точки напряжения в разных секторах экономики, что происходит в условиях экономических ограничений, санкций, а также мировой экономической неразберихи.