24 сентября 2025 / 16:53
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Безопасность
Залужный: цена за действия на курском направлении оказалась слишком высокой для ВСУ
24 сентября 2025 / 13:45
Залужный: цена за действия на курском направлении оказалась слишком высокой для ВСУ
© Finnbarr Webster/ Getty Images/ТАСС

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении были напрасными, а цена за них оказалась слишком высокой. Соответствующую точку зрения высказал посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

"Практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшимся войскам удалось воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дать тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии самим совершить тактическое продвижение", - указал он в своей публикации для украинского издания "Зеркало недели".

"Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", - подчеркнул украинский дипломат.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа прошлого года. Согласно данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля текущего года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. 

