Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором РФ
24 сентября 2025 / 13:58
Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором РФ
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором РФ, освободив его от занимаемой должности", - следует из текста указа.

Ранее Совфед признал состоявшимися консультации по представленной президентом РФ кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора.

Гуцан в период с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 

14:58
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск
14:47
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
14:30
Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре
14:16
Премьер-министр Японии усомнился в дееспособности ООН
13:58
Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором РФ
13:45
Залужный: цена за действия на курском направлении оказалась слишком высокой для ВСУ
13:30
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"
13:13
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника
12:58
Совфед утвердил Краснова на должность председателя Верховного суда
12:43
NY Post: Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского
