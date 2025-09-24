Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором РФ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором РФ, освободив его от занимаемой должности", - следует из текста указа.

Ранее Совфед признал состоявшимися консультации по представленной президентом РФ кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора.

Гуцан в период с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.