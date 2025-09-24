Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
23 сентября 2025 / 19:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
Премьер-министр Японии усомнился в дееспособности ООН
24 сентября 2025 / 14:16
Премьер-министр Японии усомнился в дееспособности ООН
© David Mareuil/ Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба усомнился в способности ООН в целом и Совета Безопасности в частности в полной мере выполнять поставленные перед ними задачи, призвав к проведению реформы Совбеза.

"Мы должны задаться вопросом: действительно ли ООН справляется с поставленной задачей? Выполняет ли она свои функции в полной мере?" - сказал он, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава японского правительства подверг критике Совет Безопасности ООН и в особенности его систему права вето.

По его словам, "очевидно, что сейчас самое время проявить решимость и осуществить реформу Совета Безопасности". Исиба предложил расширить число постоянных и непостоянных членов Совбеза. При этом он отметил, что "простого увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН будет недостаточно". "Но я уверен, что возможно сделать Совбез более репрезентативным, не снижая его эффективности", - указал премьер.

Кроме того, он высказал мнение, что в случае добавления в состав Совбеза новых постоянных членов, они не должны иметь возможности пользоваться правом вето в течение 15 лет. 

