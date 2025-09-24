Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в декабре, но точной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"Это будет декабрь, поэтому, конечно, прямая линия все ближе, ближе", - ответил он на вопрос о дате проведения мероприятия.

Президент проводит прямую линию с гражданами с 2001 года. В последние несколько лет она совмещена с большой пресс-конференцией. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Ранее российскому лидеру доложили о работе с обращениями россиян, поступившими на прямую линию.