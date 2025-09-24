Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Политика
Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре
24 сентября 2025 / 14:30
© Алексей Дружинин/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в декабре, но точной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радио РБК.
"Это будет декабрь, поэтому, конечно, прямая линия все ближе, ближе", - ответил он на вопрос о дате проведения мероприятия.
Президент проводит прямую линию с гражданами с 2001 года. В последние несколько лет она совмещена с большой пресс-конференцией. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Ранее российскому лидеру доложили о работе с обращениями россиян, поступившими на прямую линию.