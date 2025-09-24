Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
24 сентября 2025 / 14:47
© Сергей Булкин/ТАСС, архив
Украинские БПЛА атаковали центральную часть Новороссийска, предварительно, два человека погибли и трое пострадали. Такие данные приводит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Он сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали "центральную часть города", в районе гостиницы "Новороссийск".
Кондратьев уточнил, что получили повреждения пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и здание гостиницы.