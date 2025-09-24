Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 сентября 2025 / 16:54
КОТИРОВКИ
USD
24/09
83.3506
EUR
24/09
99.0363
Новости часа
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
Москва
24 сентября 2025 / 16:54
Котировки
USD
24/09
83.3506
0.0000
EUR
24/09
99.0363
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Общество
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
24 сентября 2025 / 14:47
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
© Сергей Булкин/ТАСС, архив

Украинские БПЛА атаковали центральную часть Новороссийска, предварительно, два человека погибли и трое пострадали. Такие данные приводит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Он сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали "центральную часть города", в районе гостиницы "Новороссийск".

Кондратьев уточнил, что получили повреждения пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и здание гостиницы. 

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
14:58
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск
14:47
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
14:30
Песков сообщил, что прямая линия с Путиным пройдет в декабре
14:16
Премьер-министр Японии усомнился в дееспособности ООН
13:58
Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором РФ
13:45
Залужный: цена за действия на курском направлении оказалась слишком высокой для ВСУ
13:30
Песков ответил на слова Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром"
13:13
Средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 202 украинских беспилотника
12:58
Совфед утвердил Краснова на должность председателя Верховного суда
12:43
NY Post: Мелания Трамп отказалась от встречи с супругой Зеленского
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения