Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск

Встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке намечена на 24 сентября на 12:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом графике руководителя ведомства.

Во вторник Лавров отправился в Нью-Йорк, где во главе российской делегации примет участие в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС, у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня - по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН.