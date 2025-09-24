Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Политика
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск
24 сентября 2025 / 14:58
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке намечена на 24 сентября на 12:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом графике руководителя ведомства.

Во вторник Лавров отправился в Нью-Йорк, где во главе российской делегации примет участие в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС, у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня - по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. 

