МО РФ: освобождение Кировска в ДНР завершается

Российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Завершается освобождение населенного пункта Кировск ДНР, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - указали в МО РФ.