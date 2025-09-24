Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
23 сентября 2025 / 19:35
23 сентября 2025 / 19:30
МО РФ: освобождение Кировска в ДНР завершается
24 сентября 2025 / 15:15
© Александр Река/ ТАСС
Российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Завершается освобождение населенного пункта Кировск ДНР, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - указали в МО РФ.