Президент России Владимир Путин "протягивает руку" США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"Это очень сложная субстанция. В конкретном случае, безусловно, президент Путин протягивает руку. Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля главы государства останутся жизнеспособными только в том случае, если Вашингтон займет соответствующую позицию", - указал он.

На вопрос, получила ли РФ уже какую-то реакцию со стороны США в ответ на данное предложение, представитель Кремля иронизировал, что "видимо, Владимир Зеленский не дал просто президенту Дональду Трампу сформулировать какую-то позицию в ответ на эту инициативу президента Путина".

По его словам, тема стратегической стабильности и безопасности и "неумолимого истекающего срока основополагающего двустороннего документа в этой области" затрагивалась в контактах Путина и Трампа, но "предметных обсуждений не было".

В понедельник Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года ДСНВ готова продолжить придерживаться отраженных в нем центральных количественных ограничений в течение года, при этом отметил, что сохранение РФ ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.