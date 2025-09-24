Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 сентября 2025 / 18:25
КОТИРОВКИ
USD
24/09
83.3506
EUR
24/09
99.0363
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных ВЦИОМ: более половины граждан РФ доверяют прошедшим выборам
Москва
24 сентября 2025 / 18:25
Котировки
USD
24/09
83.3506
0.0000
EUR
24/09
99.0363
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / США: после империи / Разоружение
Безопасность
Песков отметил, что предложением по ДСНВ Путин "протягивает руку" США
24 сентября 2025 / 15:27
Песков отметил, что предложением по ДСНВ Путин "протягивает руку" США
© Петр Ковалев/ТАСС

Президент России Владимир Путин "протягивает руку" США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

"Это очень сложная субстанция. В конкретном случае, безусловно, президент Путин протягивает руку. Но там есть важная оговорка: все эти наши предложения, добрая политическая воля главы государства останутся жизнеспособными только в том случае, если Вашингтон займет соответствующую позицию", - указал он.

На вопрос, получила ли РФ уже какую-то реакцию со стороны США в ответ на данное предложение, представитель Кремля иронизировал, что "видимо, Владимир Зеленский не дал просто президенту Дональду Трампу сформулировать какую-то позицию в ответ на эту инициативу президента Путина".

По его словам, тема стратегической стабильности и безопасности и "неумолимого истекающего срока основополагающего двустороннего документа в этой области" затрагивалась в контактах Путина и Трампа, но "предметных обсуждений не было".

В понедельник Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года ДСНВ готова продолжить придерживаться отраженных в нем центральных количественных ограничений в течение года, при этом отметил, что сохранение РФ ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом. 

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
16:46
ВЦИОМ: более половины граждан РФ доверяют прошедшим выборам
16:32
Токаев: Казахстан не видит себя в качестве посредника между Россией и Украиной
16:14
Мишустин заявил, что МРОТ с 2026 года вырастет более чем на 20%
15:59
В Грузии полагают, что у ЕС внешняя политика уровня детского сада
15:45
В МВД призвали россиян соблюдать принцип "нулевого доверия"
15:27
Песков отметил, что предложением по ДСНВ Путин "протягивает руку" США
15:15
МО РФ: освобождение Кировска в ДНР завершается
14:58
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск
14:47
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения