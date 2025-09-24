Ни один пользователь, устройство или приложение не считается надежным по умолчанию. На этом акцентировали внимание в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, передает ТАСС.

"В сфере информационной безопасности принцип "нулевого доверия" (Zero Trust) означает, что ни один пользователь, устройство или приложение не считается надежным по умолчанию даже внутри защищенной сети. Этот подход основан на аксиоме: "никогда не доверяй, всегда проверяй", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для личной коммуникации это означает, что вместо того чтобы "доверять до тех пор, пока не появятся признаки мошенничества", нужно "не доверять до тех пор, пока подлинность не будет явно подтверждена".

"Действенным практическим инструментом для реализации "нулевого доверия" является модель, включающая три шага: recognize (распознай) - выявление подозрительных признаков, опечатки в никнейме или URL, нетипичных просьб и т. д.", - указали в управлении.

Еще один шаг - relax (остановись). "Необходимо сделать паузу и не отвечать сразу. Отсутствие немедленной реакции позволяет переключить мышление из эмоционального режима в рациональный и избежать необдуманных действий", - сообщили в УБК.

Третий шаг - rethink (перепроверь). На данном этапе следует самостоятельно связаться с предполагаемым отправителем по проверенному каналу. При этом не стоит использовать контакт, указанный в подозрительном сообщении. Для проверки информации от официальных служб необходимо зайти на их сайт, набрав адрес вручную в браузере.