Политика
В Грузии полагают, что у ЕС внешняя политика уровня детского сада
24 сентября 2025 / 15:59
В Грузии полагают, что у ЕС внешняя политика уровня детского сада
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Европейский союз реализует внешнюю политику уровня детского сада. Такой оценкой поделился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее МИД Грузии сообщил, что страна воздержится от участия во встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в Люксембурге 20 октября, поскольку Грузию пригласили на уровне посла, а не министра. Вместе с тем в ведомстве обратили внимание, что Европейская служба внешних связей пригласила глав МИД стран Центральной Азии и Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана. В МИД Грузии охарактеризовали такое отношение как недопустимое.

"У Брюсселя внешняя политика уровня детского сада. Решение не пригласить главу МИД на встречу в Люксембурге демонстрирует уже и то, что они отрицают не только факты - где находится Грузия по экономическому, демократическому, институциональному развитию, по развитию с точки зрения ЕС. Они не только этого уже не видят, они карту не видят, не признают географию", - указал Папуашвили.

Он отметил, что Грузия находится с Евросоюзом в режиме "стратегического терпения". Своей неквалифицированной внешней политикой Брюссель наносит вред сам себе, добавил политик.

