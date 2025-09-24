Мишустин заявил, что МРОТ с 2026 года вырастет более чем на 20%

Минимальный размер оплаты труда с 2026 года составит 27 093 рубля, рост превысит 20%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания с членами кабинета министров.

"В повестке заседания и вопросы, направленные на увеличение доходов граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля", - указал он.

По словам главы правительства, данная мера будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек. "Показатели необходимы для расчета и многих других выплат - это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия", - добавил он.

Мишустин также отметил, что президент РФ Владимир Путин обращал внимание - минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. "Такая инициация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания кабмина", - подчеркнул он.