Токаев: Казахстан не видит себя в качестве посредника между Россией и Украиной

Казахстан не выступает в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной и не видит себя в такой роли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предает сетевое издание Tengrinews.

По его словам, стороны способны самостоятельно вести диалог по проблемным темам как друг с другом, так и на разных уровнях. Казахстанский лидер также назвал конфликт на Украине крайне степени сложным, подчеркнув, что его нельзя упрощать.

Он отметил, что республика выступает за начало прямых переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной, "но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания". "Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", - указал Токаев.

Вместе с тем он обратил внимание, что "встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые". "Рассчитывать на практический результат в условиях продолжения военных действий, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня - это, честно говоря, нереалистичный подход", - заключил глава республики.