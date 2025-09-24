Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 сентября 2025 / 18:25
КОТИРОВКИ
USD
24/09
83.3506
EUR
24/09
99.0363
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных ВЦИОМ: более половины граждан РФ доверяют прошедшим выборам
Москва
24 сентября 2025 / 18:25
Котировки
USD
24/09
83.3506
0.0000
EUR
24/09
99.0363
0.0000
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Токаев: Казахстан не видит себя в качестве посредника между Россией и Украиной
24 сентября 2025 / 16:32
Токаев: Казахстан не видит себя в качестве посредника между Россией и Украиной
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Казахстан не выступает в качестве посредника в конфликте между Россией и Украиной и не видит себя в такой роли. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предает сетевое издание Tengrinews.

По его словам, стороны способны самостоятельно вести диалог по проблемным темам как друг с другом, так и на разных уровнях. Казахстанский лидер также назвал конфликт на Украине крайне степени сложным, подчеркнув, что его нельзя упрощать.  

Он отметил, что республика выступает за начало прямых переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной, "но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания". "Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", - указал Токаев.

Вместе с тем он обратил внимание, что "встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые". "Рассчитывать на практический результат в условиях продолжения военных действий, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня - это, честно говоря, нереалистичный подход", - заключил глава республики.

Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
16:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
16:46
ВЦИОМ: более половины граждан РФ доверяют прошедшим выборам
16:32
Токаев: Казахстан не видит себя в качестве посредника между Россией и Украиной
16:14
Мишустин заявил, что МРОТ с 2026 года вырастет более чем на 20%
15:59
В Грузии полагают, что у ЕС внешняя политика уровня детского сада
15:45
В МВД призвали россиян соблюдать принцип "нулевого доверия"
15:27
Песков отметил, что предложением по ДСНВ Путин "протягивает руку" США
15:15
МО РФ: освобождение Кировска в ДНР завершается
14:58
Встреча Рубио и Лаврова состоится 24 сентября в 19:00 мск
14:47
Жертвами атаки ВСУ на Новороссийск стали два человека
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения