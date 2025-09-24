ВЦИОМ: более половины граждан РФ доверяют прошедшим выборам

Согласно данным исследования ВЦИОМ, 58% российских граждан в целом доверяют результатам прошедших в сентябре выборов.

"Более половины россиян заявили, что официальные результаты прошедших выборов в целом заслуживают доверия (58%): по оценкам 36% респондентов, они полностью отражают волеизъявление избирателей, еще 22% признают незначительные нарушения, не повлиявшие на исход голосования", - следует из материалов соцслужбы.

На вопрос об осведомленности о механизме "Мобильный избиратель" (предоставляет возможность проголосовать по месту фактического проживания), 68% участников опроса заявили, что осведомлены о таком механизме. Кроме того, 66% россиян поддерживают многодневное голосование, позволяющее отдать свой голос в удобный день.

Опрос проводился 17 сентября среди 1 600 граждан старше 18 лет.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах.