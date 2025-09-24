Выборы в Японии: все идет к расширению правящей коалиции
23 сентября 2025 / 20:47
Предложение Путина по ДСНВ – оптимальное. Мнение
23 сентября 2025 / 19:35
Востоковед Онтиков: эффект от признания Палестины будет скорее негативным
23 сентября 2025 / 19:30
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 495 военных
24 сентября 2025 / 16:59
© Алексей Коновалов/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 495 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 130 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 215, "Центр" - более 535, на направлении "Восток" - до 315 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.