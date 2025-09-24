Медведев считает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию

Президент США Дональд Трамп, сделавший накануне ряд резких заявлений в адрес РФ, вполне вероятно, скоро снова сменит риторику. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Что-то там, в Нью-Йорке, происходит. У бандеровского паяца - кокс и тремор, у поляка - снюс во рту", - указал он. А Трамп "выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия", отметил Медведев. "Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и "бумажный тигр", - обратил внимание он.

Вместе с тем, по мнению российского политика, Трамп "вернется". "Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Илоном Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо", - резюмировал он.